Nela durissimo: "Se torniamo indietro datemi 2 Scudetti. Le parole di Chivu sono una follia"

Inter-Juventus non finisce più. Durante Il Processo al 90° in onda su Rai 2 è stato il tema in assoluto più discusso, sul quale è intervenuto pure l'ex portiere Sebino Nela, che ha spiegato: "La sensazione è una cosa, le immagini poi le vediamo tutti e si scopre tutto... Bastoni ha simulato. Io spero che si possa cambiare qualcosa. Gli arbitri sbagliano perché i giocatori si comportano male".

Nela poi risponde così a chi parla di eventi passati e dei torti subiti dalle squadre di Serie A: "Se torniamo indietro negli anni datemi due Scudetti per favore (con la Roma, ndr). Oggi chi deve parlare, un dirigente dell'Inter? Deve dire che il suo giocatore ha sbagliato e basta, se torniamo indietro… Basta. Anche il livello della classe arbitrale è bassa. Il calciatore ha iniziato a simulare quando ha capito che l'arbitro fischia sempre".

Nela non risparmia neanche Cristian Chivu, che nel post-partita si è presentato davanti alle telecamere spiegando che lui quando successe una cosa simile contro il Liverpool invitò il suo calciatore a non dare adito all'arbitro di poter fischiare il fallo: "Non può dire che Kalulu è stato incauto. Non mi aspetto questo, è una follia".