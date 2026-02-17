Guirassy fa quello che vuole: accelerazione e assist per Beier, BVB-Atalanta 2-0
2-0 del Borussia Dortmund al Signal Iduna Park: i gialloneri sfondano sulla sinistra con Guirassy, che batte in velocità Djimsiti e si fa 30 metri palla al piede prima di servire Beier, il quale batte in velocità Bernasconi e insacca a porta vuota. BVB-Atalanta 2-0, Dea in grossa difficoltà.
