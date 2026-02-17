Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. Alguacil la new entry
Si aggiorna la lista degli allenatori senza panchina, col tecnico basco Imanol Alguacil esonerato dai sauditi dell'Al-Shabab. Questa la nostra lista di 50 nomi:
Imanol Alguacil (54 anni, Spagna)
Xabi Alonso (44 anni, Spagna)
Ruben Amorim (40 anni, Portogallo)
Davide Ancelotti (36 anni, Italia)
Mario Anselmi (40 anni, Argentina)
Davide Ballardini (61 anni, Italia)
Habib Beye (48 anni, Senegal)
Laurent Blanc (59 anni, Francia)
Vitor Bruno (43 anni, Portogallo)
Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)
Stefano Colantuono (63 anni, Italia)
Roberto D'Aversa (50 anni, Italia)
Roberto De Zerbi (46 anni, Italia)
Sean Dyche (54 anni, Inghilterra)
Thomas Frank (52 anni, Danimarca)
Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)
Marco Giampaolo (58 anni, Italia)
Alberto Gilardino (43 anni, Italia)
Luca Gotti (58 anni, Italia)
Frank Haise (54 anni, Francia)
Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)
Adi Hutter (55 anni, Austria)
Leonardo Jardim (51 anni, Portogallo)
Ivan Juric (50 anni, Croazia)
Jurgen Klinsmann (61 anni, Germania)
Bruno Lage (49 anni, Portogallo)
Enzo Maresca (45 anni, Italia)
Walter Mazzarri (64 anni, Italia)
Thiago Motta (43 anni, Italia)
Alessandro Nesta (49 anni, Italia)
Fabio Pecchia (52 anni, Italia)
Stefano Pioli (60 anni, Italia)
Ange Postecoglou (60 anni, Australia)
Marco Rose (49 anni, Germania)
Jorge Sampaoli (65 anni, Argentina)
Leonardo Semplici (58 anni, Italia)
Quique Sanchez Flores (60 anni, Spagna)
Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)
Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)
Dragan Stojkovic (60 anni, Serbia)
Erik ten Hag (55 anni, Olanda)
Edin Terzic (42 anni, Germania)
Jon Dahl Tomasson (49 anni, Danimarca)
Dino Toppmoller (45 anni, Germania)
Mark van Bommel (48 anni, Olanda)
Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)
Patrick Vieira (49 anni, Francia)
Xavi (45 anni, Spagna)
Paolo Zanetti (43 anni, Italia)
Zinedine Zidane (53 anni, Francia)