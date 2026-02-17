Dea senza contromosse: il Borussia Dortmund sfonda due volte e chiude il primo tempo 2-0

Bastano due accelerazioni al Borussia Dortmund per bucare in altrettante occasioni l'Atalanta e chiudere il primo tempo in doppio vantaggio: il gol dopo 2 minuti è il manifesto di ciò che la Dea non avrebbe dovuto fare, vale a dire lasciar spazio a Guirassy e Ryerson, i due più in forma nella squadra di Kovac. Il norvegese fa 14 in stagione con l'assist perfetto che va a servire il francese, davvero troppo solo però sul secondo palo: per il bomber è un gioco da ragazzi salire in cielo e realizzare il gol dell'1-0. C'è subito da inseguire per l'Atalanta di Palladino.

La prima vera risposta della Dea la firma Zalewski con una bella accelerazione sulla sinistra, che trova Reggiani impreparato: il polacco si insinua in area piccola ma il suo assist centrale non viene intercettato da Pasalic, così l'azione sfuma. La gara si avvia al termine della prima frazione, ma un'altra sgasata tedesca mette in ginocchio la Dea: i gialloneri sfondano sulla sinistra con Guirassy, che batte in velocità Djimsiti e si fa 30 metri palla al piede prima di servire Beier, il quale batte in velocità Bernasconi e insacca a porta vuota. Servirà un'Atalanta del tutto diversa nella ripresa.

