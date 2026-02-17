Doppietta alla Juve, ma Lang fa lo sbruffone: "Di solito faccio anche più numeri"

“Oggi non è stata la mia miglior partita, però ho segnato due gol”. Noa Lang, ex Napoli oggi al Galatasaray, parla così a Sky dopo la doppietta segnata nel 5-2 alla Juventus in Champions League: “Di solito faccio più numeri e poi segno, ma va bene così”.

Temete la rimonta o siete tranquilli?

“La Juventus è una squadra molto forte, il lavoro non è ancora concluso ma siamo a buon punto. Giocheremo fuori casa con un avversario difficile, ma il lavoro è da completare”.