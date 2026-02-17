Spalletti: "Dobbiamo cambiare". Troppi gol subiti: ecco perché la Juve può tornare alla difesa a tre

Il 5-2 incassato a Istanbul e le difficoltà difensive degli ultimi giorni potrebbero cambiare la Juventus anche in futuro. Nella conferenza stampa post partita, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha fatto riferimento alla possibilità di cambiare qualcosa nell’assetto difensivo della sua squadra: “Forse bisognerà cambiare qualcosa perché abbiamo fatto un po' di fatica”.

Quando gli è stato chiesto cosa intendesse, Spalletti non ha dato particolari indizi: “Nel senso che non bisogna rifare gli stessi errori che abbiamo ripetuto in queste partite, perché abbiamo commesso delle leggerezze. Ora dobbiamo valutare perché non solo questa sera abbiamo dato la possibilità di crearci problemi. Ora dobbiamo fare ordine e cercare di non farci segnare gol. Soprattutto in quelli dove abbiamo sbagliato dobbiamo fare qualcosa di differente".

Ritorno alla difesa a tre? Al suo arrivo in bianconero, il tecnico di Certaldo aveva mantenuto inizialmente l’impostazione tattica data dal suo predecessore, Igor Tudor. Goleade subite: nessuna, la partita con il maggior numero di gol incassati è stato il 2-1 subito a Napoli, unica sconfitta del primo Spalletti. Per il resto, in dodici partite con la difesa a tre, la Juve ha subito nove reti. Il problema: non segnava molto (19 reti all’attivo) e non era un modulo congeniale a Lucio, che per anni in carriera ha giocato con il 4-2-3-1. Il modulo di riferimento - al netto di variazioni sul tema, complici le caratteristiche dei singoli - adottato in pianta stabile da inizio 2026, con conseguente aumento dei gol segnati: 24, sempre in dodici partite. A salire, però, sono stati anche quelli subiti, specie nell’ultimo periodo: nelle ultime quattro partite la Juve ha incassato la bellezza di tredici gol, che salgono a sedici arrivando all’inizio della serie. Troppi, quantomeno abbastanza da far pensare a Spalletti di cambiare di nuovo l’assetto difensivo.