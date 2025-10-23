Juventus, Tudor soddisfatto per la prestazione ma ora servono i punti

La Juventus è uscita sconfitta dal Santiago Bernabeu, ma la prestazione dei bianconeri è stata confortante. La squadra di Tudor ha giocato con personalità e in alcune occasioni avrebbe potuto trovare la via del gol. Infatti, nel secondo tempo, Vlahovic prima e Openda dopo hanno avuto due grandi opportunità. Il belga viene servito benissimo da David, che lo mette in porta, ma si lascia ipnotizzare da Courtois. Dopo Como, però, c’era la paura che la Juventus andasse a Madrid per fare la vittima sacrificale, ma così non è stato. Tudor ha fatto scelte coraggiose, togliendo Locatelli dalla formazione titolare e schierando solo le due punte. Anche i cambi sono stati giusti e alla fine ci poteva stare anche un pareggio. Adesso la Juventus può guardare con più fiducia alla gara contro la Lazio, dove comunque servirà una prestazione di alto livello. Tudor ha dimostrato di avere in mano la squadra ed è stato capace di fare scelte forti. Ora il tecnico croato dovrà andare avanti con le sue idee tattiche e non farsi influenzare dalla critica. La difesa a tre ha retto bene e Federico Gatti è stato uno dei migliori in campo. Il percorso è lungo, ma forse questa volta, nonostante gli alti e bassi, Tudor potrebbe aver trovato la strada giusta.

L’analisi di Tudor.

Per la Juventus la vigilia della sfida contro il Real Madrid non è certamente stata facile. Igor Tudor è arrivato a questa sfida con una grossa pressione addosso. I bianconeri erano reduci dalla brutta sconfitta contro il Como e le critiche piovute sul tecnico croato sono state tantissime. La Juventus, però, si è presentata al Bernabeu con il giusto atteggiamento e la squadra ha dato segnali di essere dalla parte del suo allenatore. Tudor, al termine del match contro il Real Madrid, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: “Abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato. Meritavamo di più, meritavamo di fare un gol e siamo dispiaciuti però la squadra c’era. Non è facile fare una prestazione così al Bernabeu e noi dovevamo fare meglio con la palla ma non è facile con loro”. Di certo la Juventus non può essere soddisfatta dopo una sconfitta, ma la prestazione è stata buona e questo lascia ben sperare in vista del futuro. Tudor si è però rammaricato del fatto che la Vecchia Signora non sia riuscita a trovare il gol: “A me importa il risultato, ma la sensazione è che la squadra stesse bene ed è mancato il gol”. In ogni caso, Tudor ha spiegato che questa prestazione potrà dare una nuova spinta alla sua squadra per fare meglio nelle prossime partite: “La squadra aveva bisogno di una prestazione di questo tipo contro una squadra difficile da affrontare. Oggi usciamo con il rammarico e la sensazione positiva. Adesso guardiamo avanti”.

Gatti tra i migliori in campo.

Uno dei migliori in campo per la Juventus, nella sfida contro il Real Madrid, è stato sicuramente Federico Gatti. Il numero 4 bianconero ha giocato una partita di alto livello e ha mostrato un atteggiamento da vero leader. Della prestazione di Gatti ne ha parlato anche lo stesso Tudor: “Mi è piaciuto. Poi a lui piacciono queste partite ed ha fatto una bella gara con Pierre per marcare Vinicius e Mbappè”. Il tecnico croato si è soffermato anche sulla partita disputata da Vlahovic: “Dusan ha fatto una partita di livello e mi è piaciuto anche come ha retto nella sua grande occasione. È rimasto lucido e concentrato e ha fatto bene”. Adesso la Juventus è chiamata a lasciarsi alle spalle la sfida contro il Real Madrid, ma la squadra potrà trarre beneficio dalle cose buone viste al Bernabeu e ne farà tesoro in vista dei prossimi impegni. I bianconeri torneranno in campo domenica sera contro la Lazio e anche in questa sfida Tudor vorrà delle risposte importanti dai suoi ragazzi. Infatti, l’obiettivo della Juventus deve essere quello di tornare a vincere il prima possibile e soprattutto di trovare il gol, visto che i bianconeri non segnano da tre partite consecutive tra campionato e Champions League.