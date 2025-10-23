Tameze alla ribalta: al Torino scala le gerarchie e punta al rinnovo del contratto
SI fa spazio nel Torino Adrien Tameze, un giocatore che sembrava finito ai margini in vista della nuova stagione. Marco Baroni lo ha schierato in tutte e sette le gare di campionato fino a qui, promuovendolo a titolare nelle ultime due partite.
Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola, grazie a questa rinascita il giocatore potrebbe anche riscrivere il proprio futuro in granata. Al momento infatti il suo contratto risulta in scadenza al prossimo 30 giugno 2026. Il suo addio però, secondo il quotidiano, non è affatto scontato, come invece poteva sembrare negli scorsi mesi.
Da cosa dipende dunque l'accordo per l'eventuale prosecuzione del rapporto con il club? Innanzitutto dal rendimento del ragazzo, da come proseguirà nelle prossime settimane e mesi e da che tipo di importanza riuscirà a confermare di avere per le sorti della squadra. Anche nel caso di ritorno al 4-3-3 da parte del tecnico. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati faranno tutte le valutazioni del caso, pronti eventualmente ad avanzare una nuova proposta contrattuale, si legge. Insomma, tutto ancora da decidere: starà a Tameze cercare di dimostrare di meritarsi di rimanere ancora al Torino anche dalla prossima stagione.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.