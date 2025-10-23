Real, Bellingham a secco da luglio. Si sblocca con la Juve: "Ho passato molto tempo fuori..."

"Una sensazione fantastica". Jude Bellingham ha definito così il gol siglato e valido per la vittoria di misura (1-0) del Real Madrid ieri sera contro la Juventus in Champions League. Il primo sigillo della stagione tra l'altro del centrocampista inglese, reduce da un'operazione alla spalla che lo ha debilitato e poi portato ad estraniarsi dai meccanismi e movimenti della nuova squadra secondo il pensiero di Xabi Alonso.

Bellingham ha approfittato di una respinta sul palo sul tiro di Vinicius Junior per appoggiare in porta la rete che ha fatto esplodere il Santiago Bernabéu e consegnato nelle mani delle merengues 3 punti pesantissimi. Dopo una gara apertissima contro i bianconeri di Tudor. Sono tre vittorie su tre in Champions League in questa stagione per il Real. Ma è una soddisfazione superiore per Bellingham, che non segnava praticamente dall'intervento compiuto alla spalla a luglio.

Giusto in tempo, visto che il Clásico contro il Barcellona - il primo della stagione - nella Liga si giocherà questa domenica: "È una sensazione fantastica, era da tanto che non segnavo, ho passato molto tempo fuori e ho sognato quel momento: tornare in Champions League e contro una grande squadra", ha detto Bellingham alla CBS. "Segnare il gol della vittoria, qui in casa, è incredibile. Mi sono sentito a mio agio, davvero bene. Giocare bene era importante, e segnare il gol decisivo aiuta molto la squadra".