Serie C, la situazione nei 3 gironi dopo i recuperi di Inter U23 e Juventus Next Gen
Con i due recuperi giocati fra martedì e mercoledì, che hanno visto l’Inter Under 23 pareggiare contro il Renate e la Juventus Next Gen sconfitta dal Campobasso in casa, La Serie C può proiettarsi all’undicesima giornata senza più asterischi legati a squadre che hanno una gara in meno e con le classifiche dei tre gironi definite. Questa la situazione dopo i recuperi della nona giornata:
GIRONE A
Giana Erminio-Novara 0-0
Vicenza-Virtus Verona 2-1
5' Morra (VIC), 28' Fabbro (VV), 85' Benassai (VIC)
Pergolettese-Alcione Milano 0-2
11' Bright (ALC), 65' Renault (ALC)
Cittadella-Triestina 1-0
86' Diaw
AlbinoLeffe-Lecco 0-1
62' Furrer
Ospitaletto Franciacorta-Arzignano Valchiampo 2-1
6' Bertoli (OF), 49' Gobbi (OF), 90'+4 Lakti (AV)
Pro Patria-Union Brescia 0-2
47' De Maria, 57' Di Molfetta
Dolomiti Bellunesi-Lumezzane 2-0
23’ Mignanelli, 60’ Clemenza
Trento-Pro Vercelli 1-0
21’ Sangalli
Inter U23-Renate 1-1
6’ Kamate (I), 44’ Cali (R)
Classifica - Vicenza 28, Union Brescia 21, Lecco 21, Inter U23 19, Alcione Milano 17, Pro Vercelli 13, Renate 13, Pergolettese 12, AlbinoLeffe 12, Cittadella 12, Trento 12, Giana Erminio 11, Virtus Verona 10, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 10, Ospitaletto 9, Arzignano Valchiampo 9, Pro Patria 7, Lumezzane 7, Triestina -7
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti.
GIRONE B
Arezzo-Gubbio 1-0
4' rig. Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)
Perugia-Rimini 0-1
25’ Lepri
Forlì-Ternana 1-1
49' Petrelli (F), 59' Ferrante (T)
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0
82' Bernardotto (G)
Pineto-Livorno 3-0
5' Postiglione, 45’+1 Schirone, 73' Lombardi
Vis Pesaro-Torres 0-0
Ascoli-Pontedera 5-0
31' Rizzo Pinna, 36' e 65' D'Uffizi, 53' Milanese T., 85' rig. Corazza
Sambenedettese-Ravenna 0-1
22' Luciani
Juventus Next Gen-Campobasso 0-1
90'+5 Gala
CLASSIFICA: Arezzo 27, Ascoli 24, Ravenna 24, Ternana 17, Forlì 16, Guidonia Montecelio 16, Carpi 15, Campobasso 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pineto 14, Pianese 13, Gubbio 13, Vis Pesaro 12, Livorno 10, Pontedera 8, Torres 6, Bra 6, Perugia 3, Rimini -2
N.B: Rimini penalizzato di 12 punti
GIRONE C
Foggia-Crotone 0-3
22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano
Giugliano-Catania 0-3
5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez
Picerno-Casertana 0-2
1’, 28’ Bentivegna
Monopoli-Salernitana 0-1
15' Capomaggio
Casarano-Audace Cerignola 3-0
67' e 77' Chirico, 90+4' Zanaboni
Cavese-Trapani 0-1
77' Fischnaller
Cosenza-Atalanta U23 1-2
23' Misitano (A), 73' Achour (C), 90+2' Simonetto (A)
Potenza-Latina 0-0
Siracusa-Sorrento 0-1
68' D'Ursi
Benevento-Team Altamura 4-0
22' Salvemini, 47' Lamesta, 50' Manconi, 87' Mignani
Classifica - Benevento 22, Salernitana 22, Catania 21, Casarano 18, Casertana 17, Crotone 17, Cosenza 16, Monopoli 15, Potenza 13, Latina 12, Atalanta U23 11, Sorrento 11, Team Altamura 11, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Picerno 9, Giugliano 9, Trapani 8, Cavese 8, Siracusa 3
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
