Il livornese Allegri contro il Pisa, il sindaco della sua città: "Ci tiene, ma non è un derby"

Domani sera a San Siro il Pisa fa visita al Milan. Una sfida speciale per il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, visto che in nerazzurro ha fatto il suo debutto in Serie A da giocatore, l’11 giugno 1989, fra l'altro proprio contro il Milan. Oltre che perché da livornese per lui rappresenterà un derby personale.

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, parlando a Tuttosport però rifiuta questa definizione: "Non chiamiamolo derby. Il derby è quando ci sono in campo il Livorno e il Pisa, come è successo tante volte, regalandoci emozioni e tensioni uniche. (...) Ora c’è un livornese che affronta il Pisa ed è comunque una cosa intrigante".

Poi aggiunge: "Ed è un livornese che ci tiene alla sua livornesità: torna spesso, vive la città tra corse sul lungomare e “gabbionate” (le partite nei “gabbioni”, i campetti degli stabilimenti balneari completamente chiusi da una rete metallica, ndr), è attento ai suoi problemi e alle vicende del Livorno calcio".

Parlando del tecnico, spiega: "Massimiliano la partita la vivrà con estrema lucidità, senza pensare né al suo esordio in Serie A con la maglia del Pisa né al suo essere livornese, ma solo a quel che serve al Milan: ovvero non fallire le occasioni che sulla carta sembrano più alla portata. Anche perché con Napoli-Inter ha l’occasione di guadagnare punti su almeno una delle due".