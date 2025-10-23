Milan, Allegri pensa a varare il nuovo tandem: Gimenez e Leao con il Pisa in campo dal 1'

E Massimiliano Allegri è pronto a lanciare il tandem in attacco. Contro la Fiorentina Santiago Gimenez e Rafael Leao sono stati determinanti. Con la presenza delle due punte la formazione rossonera ha avuto più peso in attacco portando non solo il portoghese a realizzare la rete del pareggio ma anche alla conquista del calcio di rigore decisivo, sempre trasformato dal 10 rossonero. Una possibilità che potrebbe presto ripetersi e che darebbe alla squadra una trazione anteriore molto importante.

Leao si è sbloccato

I due infatti sono decisamente complementari con Gimenez che andrebbe a fare il terminale offensivo mentre Leao, che non dovrà più agire da centravanti, avrà il compito di svariare su tutto il fronte offensivo dando più libertà alla sue qualità. Non è un caso che quest'ultimo si sia sbloccato e abbia contribuito con i suoi gol a ribaltare il punteggio contro la squadra di Stefano Pioli.

Possibilità in campo dal primo minuto

E adesso questo nuovo assetto potrebbe anche essere ripetuto contro il Pisa. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci potrebbe infatti essere la possibilità di rivedere Gimenez e Leao dal primo minuto per la gara che si giocherà domani sera, calcio d'inizio alle ore 20.45, a San Siro.