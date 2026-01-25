Juventus, Yildiz: "Contento per il gol e per la squadra, ora pensiamo al Monaco"
Il trequartista della Juventus Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Napoli vinto per 3-0 e valido per la 22^ giornata di Serie A.
Il tuo gol ha chiuso la partita.
"Abbiamo giocato una grande partita, creando tante chance. Sono contento per il gol e per la squadra".
Ora subito la Champions.
"Vogliamo stare al nostro flow. Adesso riposo 2/3 giorni, poi andiamo al Monaco".
