Juventus, Yildiz: "Contento per il gol e per la squadra, ora pensiamo al Monaco"

Il trequartista della Juventus Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Napoli vinto per 3-0 e valido per la 22^ giornata di Serie A.

Il tuo gol ha chiuso la partita.

"Abbiamo giocato una grande partita, creando tante chance. Sono contento per il gol e per la squadra".

Ora subito la Champions.

"Vogliamo stare al nostro flow. Adesso riposo 2/3 giorni, poi andiamo al Monaco".