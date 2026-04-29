Juventus, Yildiz parzialmente in gruppo. Seduta differenziata per Thuram

Prosegue la preparazione della Juventus in vista della gara di domenica alle 18 contro l'Hellas Verona all'Allianz Stadium. Nella giornata di oggi, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Kenan Yildiz ha svolto una seduta di allenamento parzialmente in gruppo e dopo la manciata di minuti giocata nella gara contro il Milan tre giorni fa l'obiettivo di Spalletti sarà quello di provare a riaverlo per poterlo utilizzare a gara in corso anche nel prossimo weekend.

Lavoro differenziato invece per Khephren Thuram: il centrocampista è uscito acciaccato dalla partita contro i rossoneri ma lo staff medico lavorerà comunque per metterlo a disposizione già a partire dalla partita contro i rossoblù, che varrà tanto nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.