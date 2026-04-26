Juventus, Spalletti: "Yildiz può entrare in qualsiasi momento, ecco perché sta fuori"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del big match col Milan: "Bellissimo contesto, sentimenti da tutte le parti. Ci aspettavamo che dietro spingessero, è una cosa normale perché sono squadre forti che vincono le partite e per noi è norrnale vivere di queste responsabilità. Oggi dobbiamo mostrare quello che siamo capaci di fare, sarà una partita difficilissima perché loro hanno questo modo di atteggiarsi che ti sembra di avere tutto sotto controllo e poi ti spuntano da tutte le parti per ribaltare la situazione in qualsiasi momento. Dovremo avere i droni per vedere dove si posizionano e non subire il loro gioco".

Cosa cambia senza Yildiz?

"Yildiz sta bene, ha questo processo da fare che non gli permette di allenarsi poi sul campo. È rientrato con noi solo l'ultimo l'allenamento, per cui ci deve essere anche un po' di rispetto per il gruppo. È d'accordo con questa scelta, non avendo fatto la settimana tipo sa di dover concedere qualcosa a chi si allena con continuità però è pronto per entrare in qualsiasi momento".

David sta crescendo?

"Lui sta crescendo soprattutto sotto l'aspetto relazionale, a lui vogliono bene tutti e lui vuole bene a loro, quando c'è questa connessione di squadra la palla viaggia più veloce e il gioco si fa più rumoroso".