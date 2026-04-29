Seedorf ridimensiona PSG e Bayern: "Un tempo difendere era un'arte. Arsenal favorita"

Dopo il clamoroso 5-4 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco nell’andata delle semifinali di Champions League, il dibattito sul favorito per la vittoria finale sembrava ormai indirizzato verso una delle due corazzate. Ma Clarence Seedorf ha ribaltato completamente la prospettiva.

L’ex centrocampista olandese, intervenuto ai microfoni di Amazon Prime, ha indicato nell’Arsenal la squadra oggi più attrezzata per arrivare fino in fondo, a patto di superare l’ostacolo Atlético Madrid. "Se devo indicare una squadra capace di vincere la Champions per qualità complessive, dico Arsenal", ha spiegato. Una posizione che va contro l’entusiasmo generale generato dalla sfida spettacolare tra PSG e Bayern, ma che si fonda su un’analisi precisa: la fragilità difensiva mostrata da entrambe. "Dal punto di vista dello spettacolo è stato straordinario, ma c’è stato un tempo in cui anche difendere era un’arte. E deve restare parte integrante del gioco. Non esiste uno sport che si possa vincere senza una difesa solida", ha aggiunto.

Secondo Seedorf, è proprio qui che i Gunners fanno la differenza. Pur avendo meno potenziale offensivo rispetto a parigini e bavaresi, la squadra inglese avrebbe una qualità decisiva: la capacità di proteggere il risultato. "L’Arsenal magari segna meno, ma gli basta anche un solo gol, perché sa mantenere la porta inviolata. Questo, nelle sfide a eliminazione diretta, può essere determinante".