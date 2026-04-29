La top-10 dei portieri U23 più costosi secondo il CIES: guida Penders, 10° Palmisani
Secondo il CIES Football Observatory, c’è un nuovo nome in cima alla classifica dei portieri Under 23 con il valore di mercato più alto: Mike Penders. L’estremo difensore dello Strasburgo, protagonista di una stagione molto promettente, è stato valutato circa 47,3 milioni di euro, il dato più alto a livello globale per la sua fascia d’età.
Arrivato in Alsazia la scorsa estate in prestito dal Chelsea, il portiere belga - che compirà 21 anni nei prossimi mesi - ha rapidamente attirato l’attenzione anche a livello internazionale. A novembre ha ricevuto la prima convocazione con la nazionale maggiore del Belgio, figurando come terzo portiere nella sfida contro il Liechtenstein nelle qualificazioni al Mondiale 2026.
Alle sue spalle si piazza Jonas Urbig, giovane vice di Manuel Neuer al Bayern Monaco, con una valutazione di circa 41 milioni di euro. Completa il podio un altro talento della Ligue 1, Robin Risser, oggi al Lens, stimato intorno ai 35,3 milioni dopo una stagione da titolare ad alto livello. Nella top 5 compare anche Guillaume Restes del Tolosa, valutato circa 18,7 milioni, a conferma della forte presenza della Ligue 1 tra i giovani portieri emergenti. Chiude la top 10 il primo italiano in classifica: Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone, decimo nella graduatoria globale.
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