Lukaku manda messaggi al Napoli sui social: "Non sono a divertirmi"

Romelu Lukaku è sempre più ai margini del progetto Napoli ed è ancora alle prese con un infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco. L'attaccante ha scelto di curarsi in Belgio e ciò non è piaciuto alla società, con cui successivamente si è confrontato e che ha preso provvedimenti nei suoi confronti, mettendolo fuori rosa. Lui intanto sui social ha condiviso delle frasi motivazionali nelle storie Instagram.

Questo il contenuto pubblicato dall'ex Chelsea, Inter e Roma: "I momenti difficili vanno e vengono, e alcune stagioni durano più a lungo di altre. Tieni duro, non mollare. Non sto ignorando niente. Semplicemente non mi sto divertendo". Per il 32enne solamente 7 presenze in stagione, di cui 5 in Serie A, una in Coppa Italia e una in Champions League, con un gol all'attivo. Lukaku ha anche sbagliato uno dei rigori fatali al Napoli nella sfida del torneo nazionale contro il Como.