Karlstrom+Davis: Udinese avanti 2-0 all'intervallo, giornataccia fin qui per il Lecce

Primo tempo a forti tinte bianconere quello tra Udinese e Lecce, match valido per l'8^ giornata di Serie A. Runjaic affronta questa sfida con il 3-5-2, puntando su Zaniolo come partner di Davis in avanti. Dall'altra parte, classico 4-3-3 di Di Francesco: Stulic riferimento centrale del tridente offensivo, con Camarda che parte dalla panchina. In mediana, rispetto all'ultimo turno, la novità è Helgason.

Friulani debordanti, salentini tramortiti

Dopo un primo quarto d'ora di studio, ecco che l'Udinese comincia a prendere in mano le operazioni e soprattutto sblocca il punteggio. Siamo al minuto 16', quando Karlstrom si inserisce in area da sinistra sfruttando una distrazione della difesa giallorossa e infila Falcone con un tiro che pare più un colpo da biliardo. 4 minuti dopo potrebbe già arrivare il raddoppio, ma Zaniolo centra la traversa. Il Lecce fatica a reagire e l'Udinese ne approfitta, rimanendo sempre in zona offensiva e tenendo in apprensione la retroguardia avversaria. La superiorità dei padroni di casa viene concretizzata una seconda volta a 8 minuti dal 45': Atta, come sempre tra i migliori, va via a Veiga sulla sinistra e mette in mezzo per Davis, che stravince il duello aereo con Tiago Gabriel e di testa deposita alle spalle di Falcone. Friulani dunque a riposo in vantaggio per 2-0: pomeriggio fin qui da film horror per il Lecce, chiamato ad una reazione.

