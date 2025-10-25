TMW
Il Bra rafforza il reparto arretrato: ha firmato il terzino Alessandro Fiordaliso
Il Bra rinforza il reparto arretrato. Secondo quanto raccolto da TMW il club piemontese ha trovato l'accordo per Alessandro Fiordaliso, terzino classe '99 attualmente svincolato dopo l'esperienza alla SPAL. Il giocatore ha firmato fino a giugno, con opzione di rinnovo in caso di salvezza.
