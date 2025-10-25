Virtus Entella, Chiappella rivela: “Io al Pescara un anno fa? C’erano contatti”

Intervenuto ai microfoni di Rete8, il tecnico della Virtus Entella Andrea Chiappella ha così commentato il pari del Comunale contro il Pescara.

Come giudica la partita?

“Io mi soffermo più sul fatto che l’abbiamo recuperata, dobbiamo essere orgoglioso di questo atteggiamento e del punto conquistato. Avevamo creato 4-5 gol ma sbagliando abbiamo subito gol e lo dobbiamo accettare, poi abbiamo creato una situazione per pareggiare”.

Riguardo al suo possibile approdo al Pescara l’anno scorso?

“C’era stato un contatto scorso anno. Poi dopo il calcio è molto dinamico e non c’è stato seguito. Per me che arrivo da una piccola realtà come la Giana Erminio è stato davvero molto piacevole”.