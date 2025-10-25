Infortunio per Mkhitaryan: il suo Napoli-Inter dura mezzora, al suo posto l'ex Zielinski
Nell'azione che ha causato il calcio di rigore in favore del Napoli, Henrik Mkhitaryan si è infortunato. Il centrocampista armeno è costretto dunque a lasciare il terreno di gioco dopo mezzora. Al suo posto dentro l'ex Piotr Zielinski, fischiato dal pubblico del Maradona.
