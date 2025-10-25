Como, l'orgoglio di Fabregas: "In quasi 8 mesi perse soltanto 3 partite…"

Nel corso della conferenza stampa dopo il pareggio contro il Parma per 0-0, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato anche del momento della sua squadra che negli ultimi mesi, fra la fine della scorsa stagione e l'inizio di questa, ha avuto una crescita costante e continua:

Zero gol subiti per la seconda gara consecutiva.

"È importante, è un processo di squadra. Le loro azioni sono state tante palle lunghe di Suzuki, una rimessa laterale, qualche contropiede in cui siamo stati superficiali. È un dato importante: dal 15 marzo a San Siro dove abbiamo perso in modo immeritato, sono quasi 8 mesi che abbiamo perso solo 3 partite, a Barcellona in amichevole estiva, a Bologna e contro l'Inter".

Ormai siete una squadra temuta dagli avversari. Il Parma ha festeggiato il pareggio.

"Lo sentiamo, è un processo. Non puoi arrivare qua e cambiare tutto subito. Devi cambiare piano piano, senza modificare il messaggio. Le grandi squadre sono costruite col tempo, basta guardare Arsenal e Psg. Vedo tante squadre che cambiano allenatore dopo poche partite, così è impossibile avere continuità. A Como siamo fortunati. Oggi la figura dell'allenatore è ingiusta, non ha tempo. Bisogna avere tempo, non posso fare ciò che voglio in tre partite".