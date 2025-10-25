TMW Sampdoria, indurimento al polpaccio per Depaoli: domani alla ripresa verrà valutato

La partita di Fabio Depaoli è durata poco più di mezz'ora. Al 29' del primo tempo il vice capitano della Sampdoria si è accasciato a terra a causa di un problema muscolare che ha costretto Angelo Gregucci e Salvatore Foti a compiere il primo cambio della partita inserendo Ioannou. L'esterno destro blucerchiato ha sentito un indurimento al polpaccio che verrà valutato nella giornata di domani quando la squadra si ritroverà al centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco per riprendere la preparazione. Al momento non sembra essere nulla di grave ma certamente nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più.

Domani la ripresa dei lavori

Non ci sarà tempo nemmeno di respirare ma soltanto metabolizzare un punto di partenza, si augurano i tifosi, e preparare la trasferta di Empoli in programma martedì alle ore 20.30. Per la gara del "Castellani" Depaoli sarà in dubbio in quanto trascorrerà poco tempo fra il recupero dalla gara del "Ferrari" e quella in terra toscana.

Le parole di Gregucci in conferenza

E proprio lo stesso allenatore Gregucci nel post partita ha commentato la situazione legata al suo giocatore: "Ho chiesto al ragazzo e mi ha detto che non ha sentito una fitta ma ha sentito il polpaccio indurirsi di colpo".