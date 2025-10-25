Udinese, Atta: "Contenti della vittoria, mancava da tanto"

Dopo il successo del Bluenergy Stadium ha parlato l'MVP Arthur Atta, autore di due assist nella gara contro il Lecce: "Siamo contenti della vittoria, era una partita difficile ed era importante vincere, perché era un po' che non lo facevamo. Spero che continueremo a vincere e magari contribuirò vincendo altri trofei MVP".