Monza, Bianco: "Miglior primo tempo della stagione. Ora la più forte"

Dopo la convincente prestazione del suo Monza contro la Reggiana, valsa la vittoria per 3-1, in conferenza stampa si presenta il tecnico biancorosso Paolo Bianco.

Queste le sue parole, riportate da Monza-News:

"Abbiamo fatto il miglior primo tempo della stagione forse. A questa squadra non capitava di fare 3 gol da tanto tempo, possiamo fare ancora di più, ce l'abbiamo nelle corde. Questa squadra si accontenta un po' troppo, anche Dany Mota, oggi ha fatto molto bene ma ne poteva fare anche 3 o 4. La sua storia dice che non arriva quasi mai in doppia cifra ed è un peccato".

"A Palermo sarà una partita importantissima, ma lo era anche oggi - continua -. Bisogna continuare così. L'appetito vien mangiando ed era importante arrivare a martedì con una serie di risultati positivi. Credo che lo scatto ci sia stato nel secondo tempo di Padova".

Per poi concludere: "Non me ne voglia Pippo Inzaghi ma il Palermo è la squadra più forte della categoria. Non son d'accordo che quando una squadra retrocede dalla Serie A è avvantaggiata, l'ho capito quest'anno che sono qua. Il Palermo è la favorita perché è tanti anni che ci prova e hanno una squadra forte e Pippo lo sa, altrimenti non ci sarebbe andato. Ha lasciato Pisa per ritornare a vincere il campionato a Palermo".