Live TMW Parma, Hernani: "Contento di essere qui. C'è tanto margine di crescita"

Un altro pareggio per 0-0 in casa Parma, che al Tardini ferma il Como e muove la classifica. A commentare la partita per i crociati sarà il centrocampista brasiliano Hernani, alla sua prima apparizione in questo campionato.

Ore 17.55 - Inizia la conferenza stampa.

Le tue sensazioni per questo ritorno in campo?

"Mi sono trovato bene, manca ancora qualcosa ma ho lavorato bene in questo periodo. La squadra sta dimostrando di crescere partita dopo partita. Ho un bel rapporto coi miei compagni".

Avete dimostrato qualcosa a voi stessi?

"Questa partita ci serve per far capire cosa stiamo facendo, abbiamo dimostrato di essere in crescita, che può dimostrare gran valore. Abbiamo affrontato una squadra forte, giocando alla pari e meritando qualcosa in più".

La sensazione è che questo Parma non possa fare a meno dell'esperienza tua e di Estevez?

"I ragazzi stanno lavorando bene, siamo in fase di sviluppo. C'è tanto margine di crescita, ciascuno dà quello che può dare per il bene del Parma".

È stata un'estate travagliata, sembravi in partenza ma sei rimasto.

"Mi piace tanto questa città e anche questo club, ho vissuto tanti momenti belli qua e mi fa piacere poter indossare ancora questa maglia".

Come riparti dopo questa estate con tanti voci di mercato?

"Ho parlato internamente, il mio obiettivo è sempre stato di aiutare il Parma, un club che mi ha dato tanto. Credo anche io di aver dato tanto, abbiamo costruito un rapporto qui, anche la mia famiglia, è difficile lasciare. Voglio bene a questo club e questa gente, è difficile lasciare. Io voglio pensare a fare tutto quello che posso per aiutare il Parma".

Tu dove ti vedi tatticamente in questa squadra? Potresti fare anche la sotto-punta?

"Assolutamente sì, lavoriamo anche su questo e su ciò che chiede il mister. Non è una sorpresa per me quella posizione. Io mi metto a disposizione della squadra e cerco di dare il massimo".

Cosa è cambiato sul piano offensivo? Avete prodotto di più.

"Cerco di guardare tutto ciò che il mister chiede. Abbiamo lavorato tanto sulla gestione palla. Oggi abbiamo dimostrato di essere bravi anche a fare quello. Dobbiamo tenerci stretta questa partita, perché abbiamo creato tanto e dimostra che siamo capaci di creare tanto".

Oggi la squadra ha cominciato a calare a centrocampo. Speravi di entrare?

"Ovviamente speravo di entrare! Ma volevo che i miei compagni rimanessero in partita. I ragazzi hanno dimostrato una condizione fisica strepitosa, abbiamo gestito bene i momenti della gara contro una squadra fortissima".

Il Como è una squadra compatta, ti aspettavi questa prestazione dai compagni?

"Questa partita ci dà più consapevolezza di quello che stiamo sviluppando, ce la teniamo stretta. Scendiamo in campo per fare sempre il meglio, a volte è mancato qualcosa ma dobbiamo avere questa fiducia per mantenere questo livello".

Ore 18.00 - Termina la conferenza stampa.