Fiorentina, Kean: "So che usciremo da questa situazione, siamo una grande squadra"

Nel post partita di Fiorentina-Roma, gara vinta dai giallorossi per 2-1, è intervenuto in conferenza stampa l’attaccante dei viola Moise Kean. Queste le sue parole: “La mancanza del gol? Non mi pesava, io non sono uno che si butta giù facilmente. Oggi abbiamo avuto un po’ di sfortuna anche se so che possiamo fare meglio. Come si esce da questa situazione? A volte non può andare sempre come vuoi tu ma so che usciremo da questa situazione. Già oggi abbiamo fatto dei passi in avanti”

Come cambia il modo di giocare con un altro attaccante?

“Mi trovo bene in ogni caso. Il Mister sa qual è la situazione migliore per me e per la squadra e io mi adatto”.

Sente di poter ripetere una stagione come la scorsa?

“Io penso a dar mano alla squadra, se mi capitano le occasioni cerco di sfruttarle. Spero di fare ancora meglio, ma questo dipende da me, dai miei compagni e dalla squadra. Di certo non posso fare tutto da solo”.

Cambia qualcosa questa classifica sugli obiettivi?

“Quella si può sempre cambiare, dipende solo da noi. Sono sicuro che faremo dei buoni risultati, sono molto ottimista su questa squadra”.

Quanto vi ha fatto piacere che la Curva non vi abbia fischiati?

“È importante, abbiamo dei tifosi che tengono molto alla maglia e anche loro aspettano risultati positivi”.