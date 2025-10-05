Fiorentina, Kean: "È un momento sfortunato, ma testa alta e fiducia in noi stessi"

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato così dopo il ko contro la Roma: "Abbiamo avuto tanta sfortuna, nel secondo tempo abbiamo colpito la traversa, l'occasione di Gosens. Affrontavamo un'ottima squadra, c'è stato anche il mio palo. Purtroppo siamo stati sfortunati, continueremo a lavorare per migliorare".

Come va l'intesa con Piccoli? Lui vicino può darti un supporto?

"Sicuramente sì. È un ottimo calciatore, mi trovo molto bene a giocare con lui. Oggi abbiamo avuto pochi spazi nel secondo tempo, potevamo sfruttarli meglio. Insieme sappiamo giocare bene, miglioreremo tutti insieme".

Dopo l'ottimo inizio, il gol dell'1-1 ha tolto tranquillità? C'è un problema mentale?

"Non penso. Ha fatto un grande gol, ma potevamo difendere meglio. Impareremo da queste sconfitte, siamo una grande squadra e potremo fare grandi cose".

Come pensate di uscirne?

"Ne usciremo positivi perché credo molto in questa squadra. Tutti crediamo in questo gruppo, il mister per primo. Faremo un'ottima stagione. Ora sta andando così, ma è importante non abbassare la testa. Il mister ci dà un po' di soluzioni, ci lavoreremo e lo seguiamo".