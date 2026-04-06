Ecco il gol del grande ex: Lecce-Atalanta 0-2, niente esultanza e bacio al campo per Krstovic
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Raddoppio dell'Atalanta a Lecce, al 59' ecco lo 0-2 del grande ex Nikola Krstovic. Il centravanti della Dea finalizza un'iniziativa solitaria di De Ketelaere per vie centrali: lasciato solo, Krstovic riceve spalle alla porta e si gira, calciando col destro basso e angolato quanto basta per battere Falcone. Una volta segnato, l'ex di turno non ha esultato, scusandosi immediatamente con i tifosi del Via del Mare, fino a baciare l'era del campo da gioco.
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