Solidità Udinese, Kabasele: "Strada giusta, ora finiamo così la stagione"

Il difensore dell'Udinese Christian Kabasele ha parlato a DAZN al termine della sfida contro il Como terminata 0-0: "Un ottimo punto e un'ottima prestazione, anche se abbiamo avuto l'occasione per portare a casa i tre punti. Peccato ma resta l'ottima prestazione".

L'Udinese con le big si esalta sempre...

"Ogni partita ha la sua storia. Abbiamo giocato tante prestazioni positive contro le big, ma noi iniziamo sempre le partite con la stessa idea. Non è una questione di scegliere l'avversario, ma solo della storia delle singole partite. Siamo sulla strada giusta ma dobbiamo continuare così perché la stagione non è finita".

La difesa ha funzionato, il Como ha fatto pochissimo...

"Sapevamo che il Como è una squadra in forma, abbiamo lavorato tanto per crearci le nostre occasioni e mantenere la porta chiusa. Abbiamo fatto molto bene non solo in difesa, anche i centrocampisti e gli attaccanti".