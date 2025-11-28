Rimini escluso dal campionato di C. Ecco la rosa e gli staff del club: ora son tutti svincolati
La notizia ormai attesa è arrivata quest'oggi, poco fa: la FIGC ha formalmente comunicato che il Rimini è stato ufficialmente escluso dal campionato di Serie C, Girone B, con tanto di revoca dell’affiliazione e con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati. Niente che non si aspettasse dopo che - saltato il passaggio del club a Nicola Di Matteo - la Building Company aveva richiesto la messa in liquidazione della società stessa.
Ma appunto parlando dei tesserati, ricordiamo ora quelli che sono stati i calciatori che hanno composto la rosa biancorossa, e che adesso sono quindi svincolati:
PORTIERI: Mattia Gagliano, Leonardo Vitali;
DIFENSORI: Alessandro Bassoli, Gabriele Bellodi, Jordan Boli, Alessandro Fabbri, Nicola Falasco, Gabriele Ferrarini, Tomas Lepri, Gianluca Longobardi, Jeremy Moray, Andrea Petta;
CENTROCAMPISTI: Ank Bølling Asmussen, Francesco Contaldo, Antonio De Luca, Alessandro De Vitis, Mattia Fiorini, Andrea Gemello, Mattia Leoncini, Pedro Lopes, Mattia Mini, Marco Piccoli;
ATTACCANTI: Alessandro Brancato, Alexandru Capac, Lorenzo D'Agostini, Michele Madonna, Mattia Rubino.
Andiamo di seguito ad analizzare anche lo staff atletico e sanitario:
ALLENATORE: Filippo D'Alesio
PREPARATORE DEI PORTIERI: Cristian Tosti
PREPARATORE ATLETICO: Alberto Galdiolo
MEDICO SOCIALE: Luca Marcantonio
FISIOTERAPISTI: Andrea Acciarri, Andrea Frattaruolo.
