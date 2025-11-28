Video
Benvenuti a lezione di Italiano, il Bologna asfalta il Salisburgo 4-1: i gol e gli highlights
Il Bologna non si ferma e nella quinta giornata della fase campionato di Europa League e fa un balzo importante verso i playoff, vincendo 4-1 contro il Salisburgo e salendo al 18° posto in classifica. La squadra di Italiano gioca quasi a memoria, schiaccia fin da subito gli avversari e sblocca la gara al 26' con Odgaard. Dopo il pari austriaco di Vertessen (33’), nella ripresa i rossoblù chiudono subito i conti con Dallinga (51') e Bernardeschi (53'). All'86' arriverà invece il sigillo finale di Orsolini. Per il Bologna, dunque, continua il momento positivo, dopo le tre vittorie di fila in campionato.
Guarda il video di Bologna-Salisburgo 4-1 con gol e highlights della gara!
Altre notizie Serie A
VideoCalabria decisivo col Panathinaikos, il 1° gol europeo della sua carriera è una magia. Il video
Editoriale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
4 Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile