Rimini escluso dal campionato di C. Come cambia la classifica marcatori del Girone B
Nella mattinata odierna, come ormai noto, è stata ufficializzata l'esclusione del Rimini dal campionato di Serie C, Girone B, on tanto di revoca dell’affiliazione alla FIGC e con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati.
Alla luce di tutto ciò, son stati chiaramente annullati i risultati delle gare delle formazioni che già avevano affrontato i romagnoli, e a cambiare non è stata solo la classifica del raggruppamento, ma anche la classifica marcatori dello stesso. Andiamo quindi a vedere quella che è a seguito dell'esclusione del Rimini:
8 gol: Bruzzaniti (1; Pineto)
6 gol: Bellini (Pianese), Cortesi (1; Carpi), D’Uffizi (Ascoli), Pattarello (1; Arezzo), Spini (2; Ravenna), Tenkorang (Ravenna)
5 gol: Bifulco (Campobasso), Dubickas (Ternana), Eusepi (1; Sambenedettese), Leonetti (1; Campobasso), Petrelli (2; Forlì), Tavernelli (Arezzo)
4 gol: Bernardotto (2; Guidonia Montecelio), Chierico (Arezzo), Cianci (1; Arezzo), Dionisi (2; Livorno), Gori (1; Ascoli), Luciani (Ravenna), Milanese (Ascoli), Ravasio (2; Arezzo), Sinani (Bra), Stabile (Vis Pesaro)
3 gol: Carraro (Gubbio), Di Carmine (3; Livorno), Franzolini (Forlì), La Mantia (1; Gubbio), Motti (Ravenna), Musso (Torres), Postiglione (Pineto), Rizzo Pinna (Ascoli), Varela (Arezzo), Vitali (Pontedera)
2 gol: Baldini (Bra), Bertini (1; Pianese), Candellori (Sambenedettese), Casarini (Carpi), Chakir (Ascoli), Cioffi (Livorno), Coveri (Forlì), D’Andrea (Pineto), Di Biase (Bra), Deme (Juventus NG), Ferrante (Ternana), Gala (Campobasso), Germinario (Pineto), Giovannini (Vis Pesaro), Giunti (Perugia), Jallow (Vis Pesaro), Konate (Sambenedettese), Leonardi (Ternana), Macrì (Forlì), Magnaghi (Campobasso), Menarini (Forlì), Minaj (Bra), Okaka (Ravenna), Padula (Campobasso), Pedro Felipe (Juventus NG), Pellegrino (Pineto), Pettinari (1; Ternana), Rossini (Carpi), Sall (Carpi), Signorini (Gubbio), Spavone (Guidonia Montecelio), Tourè (Sambenedettese), Vezzoni (Vis Pesaro)
1 gol: Amaradio (Juventus NG), Angella (Perugia), Anghelè (Juventus NG), Bacchin (Perugia), Brunet (Campobasso), Cavallini (Forlì), Chiabotto (Bra), Chesti (Pianese), Coccia (Pianese), Corazza (1; Ascoli), Curado (Ascoli), Del Sole (Ascoli), Di Bitonto (Gubbio), Di Marco (Ravenna), Di Paola (Vis Pesaro), Dimatteo (Bra), Djankpata (Gubbio), Diakitè (Torres), Donati (Ravenna), Esempio (Guidonia Montecelio), Fabrizi (Pianese), Faggi (Pontedera), Faticanti (Juventus NG), Gentile (Livorno), Giraudo (Perugia), Guerra (Juventus NG), Iaiunese (Sambendettese), Kanoute (Perugia), La Marca (Bra), Ladinetti (Pontedera), Lionetti (Bra), Lo. Lombardi (Carpi), Lu. Lombardi (Pineto), Lombari (Campobasso), Macca (Juventus NG), Maestrelli (Ternana), Mandorlini (Ravenna), Manetti (Forlì), Manzari (Perugia), Marchesi (Livorno), Marrancone (Pineto), Marranzino (Sambenedettese), Martey (Pianese), Matos (Perugia), Mawuli (Arezzo), Migliardi (Pontedera), Minta (Gubbio), Montevago (Perugia), Noce (Livorno), Ogunseye (1; Perugia), Okoro (Juventus NG), Paganini (Vis Pesaro), Pagliai (Ascoli), Panelli (Carpi), Pierno (Campobasso), Polizzi (Pontedera), Primasso (Vis Pesaro), Pucciarelli (Vis Pesaro), Puczka (1; Juventus NG), Pugno (Juventus NG), Renzi (Arezzo), Riccardi (Perugia), Rrapaj (Ravenna), Sala (Torres), Sannipoli (Guidonia Montecelio), Saporetti (Forlì), Sbaffo (1; Sambenedettese), Scaccabarozzi (Pontedera), Schirone (Pineto), Simeoni (Pianese), Stanzani (Carpi), Starita (Torres), Tascone (Guidonia Montecelio), Taverano (Vis Pesaro), Tessiore (Guidonia Montecelio), Tommasini (Gubbio), Turco (Juventus NG), Turicchia (Juventus NG), Vacca (Juventus NG), Vallocchia (Ternana), Vigliotti (Pineto), Vitturini (Guidonia Montecelio), Vona (Pontedera), Zagnoni (Carpi), Zecca (Torres), Zoboletti (Sambenedettese)
