Rimini escluso dal campionato di C. Come cambia la classifica del Girone B: guai per il Pontedera
Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, il Rimini era prossimo all'esclusione dal campionato di Serie C, e l'ufficialità del tutto è arrivata adesso: dopo che è saltato il passaggio di quote del club a Nicola Di Matteo, l'attuale proprietà ha deciso di mettere formalmente in liquidazione la società e la conseguenza è stata quella detta. Il Rimini è stato ufficialmente escluso dal campionato di Serie C, Girone B, con tanto di revoca dell’affiliazione alla FIGC e con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati.
Cambia quindi la classifica, che vede tre punti decurtati a esempio ad Arezzo e Pontedera, con notevoli differenze rispetto a quando c'era un'ora fa: gli amaranto vengono agganciati in vetta dal Ravenna, il Pontedera si trova in zona playout. Ma vediamo meglio il tutto:
CLASSIFICA VECCHIA CON RIMINI ANCORA IN CORSA
Arezzo 38, Ravenna 35, Ascoli 31, Ternana 24, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Campobasso 21, Gubbio 20, Pianese 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Juventus Next Gen 18, Sambenedettese 17, Pontedera 15, Livorno 14, Bra 13, Perugia 12, Torres 8, Rimini -5
N.B. - Rimini penalizzato di 16 punti dalla Giustizia Sportiva
NUOVA CLASSIFICA ATTUALE SENZA IL RIMINI
Arezzo 35, Ravenna 35**, Ascoli 28, Pineto 23, Ternana 21, Guidonia Montecelio 21, Carpi 21, Forlì 20, Vis Pesaro 19, Campobasso 18*, Sambenedettese 17*, Gubbio 17, Pianese 17, Juventus Next Gen 15, Livorno 14**, Perugia 12, Pontedera 12, Bra 10, Torres 8**
* due punti di penalità
**una gara in più
