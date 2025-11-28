Dal possibile addio alla Juventus, Miretti torna a sorridere: è la scommessa di Spalletti

Centrocampista classe 2003, italiano e prodotto casereccio della Juventus. Fabio Miretti è tornato protagonista in bianconero, dopo un anno in prestito al Genoa, e l'ultima prestazione sfoggiata contro il Bodo/Glimt in un'arena ghiacciata in Norvegia e in Champions League lo ha dimostrato. E dire che in estate la sua permanenza nel club era tutt'altro che certa, mentre il Napoli aveva tentato degli abboccamenti provenienti da Antonio Conte.

Rimasto alla Juve e incontrato sulla sua strada Luciano Spalletti come nuovo tecnico, Miretti è tornato a giocare. Un ritorno progressivo in campo tra il finale di gara contro la Fiorentina in campionato e l'ora di gioco abbondante avuta a Bodo. E se in quest'ultima uscita il primo tempo è stato, da parte sua e dell'intera squadra, impegnativo invece la ripresa ha dato ampi segnali di fiducia e per poco non ha festeggiato il gol (annullato per fuorigioco).

Intanto, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, mister Spalletti ora può contare su un jolly di centrocampo in più, perché Miretti è estremamente eclettico: mezzala, trequartista o regista addirittura, non fa differenza per il 22enne. Così come da mezzala o trequartista all'occorrenza. E questo è solo un'arma in più dal punto di vista tattico per l'allenatore della Juventus nel corso della stagione. Magari anche per far rifiatare Locatelli, ma non solo. Intanto l'ex tecnico del Napoli ci punta forte.