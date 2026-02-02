TMW Radio Riso: “Frattesi felice di rimanere all’Inter. Per Lucca la Premier è un’opportunità”

L'agente Giuseppe Riso ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti i propri assistiti. Queste le sue parole a Tmw Radio.

Parlando dei tuoi assistiti, Lucca va in Premier al Nottingham Forest. Che occasione è?

"Va in un calcio importante, la Premier League è un'opportunità di crescita. Lui è già forte e per adesso pensiamo solo a sfruttare bene l'esperienza. Affronterà i top del mondo".

Baldanzi al Genoa com'è nata?

"Daniele ha una grossa ascendenza su di lui. Lo ha chiamato e lo ha convinto a seguirlo".

Tonali rimane un obiettivo per molte big di Serie A. In Estate può aprirsi una pista per la Juventus o è ancora presto?

"Ancora è presto. Il Newcastle giustamente al momento non se ne priverà perche hanno obiettivi troppo importanti".

Maldini ha un occasione per crescere con Sarri?

"Lui sa quanto è forte. Arriva da un calcio diverso come quello di Palladino, mentre ora si adatterà a quello di Sarri. Sono convinto che potrà valorizzarlo".

Brescianini ha già dimostrato la propria utilità alla Fiorentina.

"Non è stato semplice, perché l'Atalanta non voleva privarsene con leggerezza. Sa fare tutto e sarà un grande valore aggiunto per la Fiorentina".

Frattesi rimane alla fine rimane all'Inter nonostante le voci.

"Davide vuole giocare di più come tutti i giocatori importanti, ma'Inter non ha mai veramente aperto alle cessione, anche se c'è stato qualcosa con il Nottingham. I rapporti con l'Inter comunque sono buoni e lui è felice di rimanere. E non ve lo dico perché lo devo dire, ma perché è vero".