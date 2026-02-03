TMW Riso: "De Rossi ha una grossa influenza su Baldanzi. Brescianini? Sa fare tutto"

La partenza di Lorenzo Lucca verso la Premier League, la permanenza di Davide Frattesi all'Inter, ma non solo. Nel corso delle ultimissime ore della sessione invernale del calciomercato, l'agente Giuseppe Riso - direttamente dall'Hotel Sheraton Milan San Siro - ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com e TMW Radio ha fatto una panoramica su alcuni dei suoi assistiti (qui le dichiarazioni integrali) soffermandosi anche su Tommaso Baldanzi, passato dalla Roma al Genoa: "De Rossi ha una grossa influenza su di lui. Lo ha chiamato e lo ha convinto a seguirlo".

Sandro Tonali rimane un obiettivo per molte big di Serie A. In estate può aprirsi una pista per la Juventus o è ancora presto?

"Ancora è presto. Il Newcastle giustamente al momento non se ne priverà perché hanno obiettivi troppo importanti".

Daniel Maldini ha un occasione per crescere con Sarri?

"Lui sa quanto è forte. Arriva da un calcio diverso come quello di Palladino, mentre ora si adatterà a quello di Sarri. Sono convinto che potrà valorizzarlo".

Marco Brescianini ha già dimostrato la propria utilità alla Fiorentina.

"Non è stato semplice, perché l'Atalanta non voleva privarsene con leggerezza. Sa fare tutto e sarà un grande valore aggiunto per la Fiorentina".

Ascolta il podcast con l'audio dell'intervista a Giuseppe Riso!