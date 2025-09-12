L'agenzia di Parisi conferma le parole di Pradè: rinnova con la Fiorentina fino al 2029
Il futuro di Fabiano Parisi sarà ancora a tinte viola. Come infatti comunicato dall'agenzia che lo gestisce attraverso i propri canali social, il terzino sinistro ha rinnovato il proprio contratto fino al giugno del 2029. Un comunicato che, in attesa dell'ufficialità da parte della Fiorentina, fa seguito alla conferma arrivata qualche giorno fa dal direttore sportivo viola Daniele Pradè in conferenza stampa.
"Da Parisi, pretendiamo tanto di più e glielo abbiamo dimostrato con i fatti allungandogli il contratto" le parole pronunciare dal dirigente gigliato, che testimoniano quanto la Fiorentina creda nel ragazzo nativo di Avellino classe 2000.
Parisi a Firenze ha messo a referto 76 presenze condite da 2 reti. È arrivato nel capoluogo toscano nell'estate del 2023 dopo un'avventura ad Empoli in cui vanta 81 presenze e tre gol. In passato, invece, ha vestito anche la maglia dell'Avellino, dove oltre ad aver accumulato 73 gettoni, può anche fregiarsi di aver siglato 4 centri. Infine, 11 apparizioni quelle messe a segno anche con la Nazionale Under 21.