Pagliuca: "Ho vissuto Calciopoli e vi dico che non c'è nessun complotto anti-Bologna"

L'ex portiere Gianluca Pagliuca è stato intervistato oggi da Il Resto del Carlino per parlare anche e soprattutto dei vari problemi arbitrali che stanno creando sempre più polemiche attorno alle vicende della Serie A.

Pagliuca riparte nello specifico da Fiorentina-Bologna 2-2: "Ho pensato che i due rigorini per la Fiorentina sono stati dati, e quelli per il Bologna no. Sono contro tutti i rigorini, mi chiedo cosa sia diventato il calcio e perché sia stato introdotto il VAR. Invece di facilitare il lavoro degli arbitri e andare verso decisioni più eque, è l'esatto contrario", sottolinea l'ex estremo difensore. Che aggiunge: "Se lo devono usare così, tanto vale togliere il VAR e tornare all'antico. Per non parlare dei simulatori che si buttano al primo sospiro... E se è rigore la mano di Bernardeschi, perché quella di Dodo no?".

Pagliuca però smentisce l'ipotesi che possa esistere un complotto anti-Bologna: "Non credo a un disegno, sono soltanto tanti errori, purtroppo aumentati col VAR. Io vent'anni fa ho vissuto Calciopoli e vi dico che non c'è nessun complotto. Lì si che c'era, oggi possiamo cavarcela con una risata amara".