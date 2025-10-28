Napoli, Oriali: "De Bruyne starà fuori 3-4 mesi, ma questa settimana torna Lukaku"

Lele Oriali, coordinatore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Lecce: “La sconfitta di Eindhoven bisogna tenerla sempre a mente, come avvertimento. Bisogna affrontare tutte le partite con lo stesso spirito e atteggiamento, con l'unione di intenti vista con l'Inter".

Com’era Conte in questi ultimi giorni prima di sfidare l'Inter?

“Venivamo da una sconfitta abbastanza pesante, di certo non preventivata. Di conseguenza il suo umore, come quello di tutti, non era dei migliori”.

Vi hanno dato tempi di recupero più definiti per De Bruyne?

“Non sappiamo ancora nulla, anche perché l’intervento dovrebbe avvenire domani. Purtroppo si parla sempre di 3 o 4 mesi. Ci dispiace perché si era inserito molto bene nel nostro schema e stava dando una grossa mano a tutti, anche sotto l'aspetto dell'esperienza. Rientra comunque in settimana Lukaku, ogni tanto ci dimentichiamo che anche lui si è fatto male ancora prima dell'inizio del campionato e non lo abbiamo mai visto ma speriamo di recuperarlo presto. Non sto qui ad elencare tutti gli infortuni avuti, ma siamo riusciti sempre a sopperirvi e cercheremo di farlo anche con questo molto pesante".

Al Napoli è mancata la spina dorsale dello scudetto...

"Esattamente, però devo dire che i sostituti sono stati all’altezza".