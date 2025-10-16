Parisi diventa presidente: rifonda il Serino, club del proprio paese, e assiste alla prima vittoria

Fabiano Parisi ha regalato una pagina significativa alla storia del suo paese d'origine, Serino, piccolo centro di circa 6.000 abitanti situato in provincia di Avellino, dove il terzino della Fiorentina è nato e ha mosso i primi passi. Da oltre dieci anni, la cittadina era rimasta senza una squadra di calcio, scomparsa dai radar dei campionati dilettantistici. Da qui l'iniziativa del calciatore viola, che durante l’estate ha deciso di riportare in vita, finanziandolo personalmente, l’FC Serino, ora iscritto alla Seconda Categoria campana.

Parisi è il presidente del club e il suo gesto, oltre a ridare vita al calcio locale, ha anche un valore affettivo: è un omaggio al padre scomparso, che amava seguire le partite del Serino insieme ai figli, tra cui lo stesso Fabiano.

Nel fine settimana appena trascorso, l’FC Serino ha fatto il suo esordio ufficiale in campionato, vincendo 2-1 contro il Cicciano. Approfittando della sosta e dei due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli alla Fiorentina, Parisi è tornato a casa per assistere dal vivo all’incontro, vivendo con emozione la prima vittoria della squadra che ha contribuito a far rinascere.