L'ambasciatore italiano a Riad: "Supercoppa rafforza il legame fra il nostro Paese e Arabia"

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ambasciatore italiano a Riad Carlo Balocchi ha parlato della Supercoppa Italiana giocata in Arabia: "È un appuntamento che rafforza il legame già consolidato tra i due Paesi. Qui il calcio è seguito con straordinaria passione, in un mercato dinamico: il Regno ha investito in infrastrutture moderne, grandi eventi internazionali e programmi dedicati ai giovani. L’Arabia Saudita è un hub sportivo globale".

E sulla finale fra Napoli e Bologna che varrà il trofeo ha proseguito: "Noi ci saremo. Essere allo stadio è parte del nostro ruolo in occasione di eventi di questo livello. È un modo per sostenere le squadre italiane e per partecipare a un momento di grande coinvolgimento del pubblico locale, entusiasta e competente".

Infine un commento anche su Roberto Mancini e Simone Inzaghi e se ha incontrato i due: "Con Mancini abbiamo interagito durante il suo incarico da ct. Inzaghi è arrivato più recentemente, ma la sua scelta ha avuto un’eco significativa ovunque: come Mancini, porta competenza tecnica e cultura professionale apprezzata e imitata. A loro si aggiunge Di Biagio, ct dell’Under 23: il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, lo ha nominato Ambasciatore della Diplomazia dello Sport".