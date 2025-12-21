Quanto corre Spalletti: prova di forza della Juventus, vittoria da Champions sulla Roma

Allo Stadium va in scena una vera prova di forza della Juventus, che vince lo scontro diretto per la Champions League superando 2-1 la Roma. I bianconeri colpiscono nei momenti chiave e si prendono una vittoria pesantissima: decidono le reti di Conceição e Openda, al primo gol in Serie A, mentre per i giallorossi è Baldanzi a rendere meno amaro il passivo. Una partita preparata e letta meglio da Luciano Spalletti, che di fatto incarta Gian Piero Gasperini.

La Juve rientra con forza nella corsa al quarto posto, portandosi a una sola lunghezza dalla Roma e rilanciando le proprie ambizioni in un turno condizionato anche dagli impegni di Supercoppa a Riad. I segnali sono chiari: intensità, solidità difensiva e capacità di colpire in transizione. Nel primo tempo la Roma tiene più palla e prova a imporre il proprio ritmo, ma la Juventus resta in partita e colpisce nel finale di frazione, cambiando l’inerzia del match. Nella ripresa i bianconeri alzano il baricentro, trovano il raddoppio e gestiscono con maturità, nonostante il forcing giallorosso dopo il gol di Baldanzi.

Nel post partita Luciano Spalletti ha sottolineato la difficoltà della sfida e il valore dell’avversario, elogiando la crescita mentale della squadra e la fase difensiva, con Yildiz spesso sacrificato nel lavoro senza palla.