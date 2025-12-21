Svolta Spalletti alla Juventus: ecco il dato che incorona il suo lavoro

Quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. E' questo il cammino della Juventus da quando alla guida della squadra bianconera c'è Luciano Spalletti. Un cammino iniziato col successo in quel di Cremona, portato avanti coi pareggi contro Torino e Fiorentina e poi condotto a 90 minuti dalla fine di questo 2025 con tre vittorie in quattro gare. L'unica sconfitta al Maradona contro il Napoli campione d'Italia, l'ultima vittoria - quella di ieri sera contro la Roma - la più convincente soprattutto per come la Juventus ha condotto la partita. Per come ha comandato la ripresa.

La Juventus negli ultimi 180 minuti ha battuto le due più accreditate rivali nella corsa al quarto posto rilanciando così la sua candidatura anche in chiave Scudetto. Ha fatto valere il suo maggior peso offensivo e ha battuto nell'ordine il Bologna al Dall'Ara e la Roma allo Stadium imponendosi un ritmo da corsa per il titolo più che da quarto posto. "E adesso cosa possono sognare i tifosi?", è stato chiesto nel post-gara di ieri a Spalletti che ha risposto così: "Vincere imparando delle cose contro squadre davanti porta cons sé un doppio salto di conoscenze. Sono le vittorie che ti fanno la fiducia e la consapevolezza di potertela giocare alla pari. Ora calendario in discesa? "Non fare questi discorsi perché ti mordo..."

Però effettivamente nel prossimo mese le avversarie della Juventus sono tutte squadre con ben altri obiettivi: dal Pisa al Cagliari, dal Sassuolo alla Cremonese passando per il Cagliari. E la classifica della Serie A da quando c'è Spalletti alla guida della Juventus parla chiaro: solo Milan e Inter hanno una media punti migliore. Di seguito il dato.

Spalletti alla guida della Juventus dalla decima giornata. Di seguito i punti conquistati dai club di Serie A dal suo arrivo

Inter 15 punti in 6 partite

Milan 14 punti in 6 partite

Juventus 14 punti in 7 partite

Genoa 11 punti in 6 partite

Lazio 11 punti in 7 partite

Bologna 10 punti in 6 partite

Napoli 10 punti in 6 partite

Lecce 10 punti in 6 partite

Roma 9 punti in 6 partite

Udinese 9 punti in 6 partite

Sassuolo 8 punti in 6 partite

Como 8 punti in 6 partite

Hellas Verona 7 punti in 6 partite

Cremonese 7 punti in 6 partite

Parma 7 punti in 6 partite

Atalanta 6 punti in 6 partite

Cagliari 5 punti in 6 partite

Pisa 5 punti in 6 partite

Torino 5 punti in 6 partite

Fiorentina 2 punti in 6 partite