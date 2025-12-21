Modena, Adorni: "Preso gol nel nostro momento migliore ma rimasti in partita fino alla fine"

Dopo il ko interno contro il Venezia, il difensore del Modena Davide Adorni ha commentato: "Abbiamo trovato davanti un avversario forte, la partita è stata comunque aperta, abbiamo provato a farci valere con le nostre armi ma non ci siamo riusciti. Il primo tempo siamo stati un po’ troppo bassi, loro ci hanno messo in difficoltà con le loro qualità. Nella ripresa hanno segnato nel nostro momento migliore, ma siamo rimasti in partita fino alla fine. Adesso archiviamo la sfida, analizzando cosa abbiamo sbagliato per poi andare a fare una grande gara con il Monza".

Bari-Catanzaro 1-2

30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)

Cesena-Juve Stabia 1-1

29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)

Frosinone-Spezia 2-1

16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)

Modena-Venezia 1-2

38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)

Monza-Carrarese 4-1

9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)

Padova-Sampdoria 1-1

19' Coda (S), 65' Fusi (P)

Avellino-Palermo 2-2

39' Biasci (A), 69' Ranocchia (P), 83' Pohjanpalo (P), 89' Palumbo (A)

Pescara-Reggiana 2-1

11' Corazza (P), 15' Rover (R), 61' Olzer (P)

Domenica 21 dicembre

Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol

Ore 17:15 - Mantova-Empoli

CLASSIFICA

Frosinone 37

Monza 34

Venezia 32

Palermo 30

Modena 29

Catanzaro 28

Cesena 28

Juve Stabia 23

Padova 22

Avellino 21

Empoli 20*

Reggiana 20

Carrarese 19

Bari 16

Südtirol 15*

Virtus Entella 15*

Spezia 14

Mantova 14*

Sampdoria 14

Pescara 13

* una gara in meno