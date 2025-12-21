Modena, Adorni: "Preso gol nel nostro momento migliore ma rimasti in partita fino alla fine"
Dopo il ko interno contro il Venezia, il difensore del Modena Davide Adorni ha commentato: "Abbiamo trovato davanti un avversario forte, la partita è stata comunque aperta, abbiamo provato a farci valere con le nostre armi ma non ci siamo riusciti. Il primo tempo siamo stati un po’ troppo bassi, loro ci hanno messo in difficoltà con le loro qualità. Nella ripresa hanno segnato nel nostro momento migliore, ma siamo rimasti in partita fino alla fine. Adesso archiviamo la sfida, analizzando cosa abbiamo sbagliato per poi andare a fare una grande gara con il Monza".
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Cesena-Juve Stabia 1-1
29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)
Frosinone-Spezia 2-1
16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)
Modena-Venezia 1-2
38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)
Monza-Carrarese 4-1
9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)
Padova-Sampdoria 1-1
19' Coda (S), 65' Fusi (P)
Avellino-Palermo 2-2
39' Biasci (A), 69' Ranocchia (P), 83' Pohjanpalo (P), 89' Palumbo (A)
Pescara-Reggiana 2-1
11' Corazza (P), 15' Rover (R), 61' Olzer (P)
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Palermo 30
Modena 29
Catanzaro 28
Cesena 28
Juve Stabia 23
Padova 22
Avellino 21
Empoli 20*
Reggiana 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15*
Virtus Entella 15*
Spezia 14
Mantova 14*
Sampdoria 14
Pescara 13
* una gara in meno