Serie B, Mantova-Empoli: Modesto cerca il colpaccio all'esordio sulla panchina biancorossa

Segui la diretta testuale a partire dalle 17

Non siamo nemmeno a metà stagione, eppure la gara di questo pomeriggio tra Mantova ed Empoli è già crocevia fondamentale per entrambe. Modesto sogna un esordio vincente sulla panchina dei virgiliani e deve fare risultato in virtù dei risultati negativi di molte delle dirette concorrenti per la salvezza, Dionisi invece va a caccia di continuità dopo due sconfitte di fila. Arbitrerà Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

COME ARRIVA IL MANTOVA

Finisce l'era Possanzini, allenatore che ha riportato il Mantova in B con un gioco spettacolare e che l'anno scorso ha ottenuto una grande salvezza quasi contro ogni pronostico. Modesto non dovrebbe cambiare molto nell'atteggiamento tattico e negli uomini, almeno in questa fase. L'ex Mancuso potrebbe essere l'unica punta, con Marras e Ruocco in veste di trequartisti. Bonfanti, però, scalpita e spera di avere una chance dal primo minuto: nel corso della rifinitura di ieri provata anche la soluzione con due attaccanti, una sorta di 4-4-2 in costruzione. Maggioni, Artioli e Trimboli comporranno il terzetto di centrocampo, in difesa occasione per Bani.

COME ARRIVA L'EMPOLI

Tanti indisponibili per Dionisi. Non saranno della partita, infatti, Lovato, Curto, Saporiti, Ebuehi e Popov, quest'ultimo alle prese con un virus influenzale. E così in difesa potrebbe esserci l'esordio di Idrangoli che andrebbe a comporre il terzetto davanti a Fulignati con Guarino e Obaretin. Sulla trequarti il candidato numero uno è Ceesay, con Shpendi e Pellegri in avanti e Ilie che avrà spazio presumibilmente nella ripresa. A centrocampo Haas e Ghion sono in crescita e sperano di scalare posizioni nelle gerarchie dello staff tecnico. Non è previsto minutaggio per il giovane Tosto che, tra poche settimane, sarà dirottato altrove con la formula del prestito per garantirsi maggior minutaggio.