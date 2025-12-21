Di Carlo: "Mi aspetto un altro Gubbio al rientro, tutti dobbiamo fare qualcosa in più"

L'allenatore del Gubbio Domenico Di Carlo ha commentato la sconfitta in casa del Pineto: "Nel primo tempo è stata una partita un po' sporca tra due squadre attende a non prendere gol. Siamo partiti bene creandoci l'occasione del rigore che poi non è stato concesso dal FVS, mentre a seguire ci siamo abbassati e per circa trenta minuti abbiamo giocato solo di transizione. Il Pineto ha trovato il gol con due rimpalli: il nostro primo tempo non mi è piaciuto perché c'è stata poca continuità di gioco, abbiamo fatto sette cross e quattro tiri in porta ma è troppo poco.

Nella ripresa siamo passati al 4-3-1-2 per cercare di mettere più sostanza in mezzo al campo e secondo me abbiamo fatto un pochino meglio. La squadra ci ha creduto, ma non basta: l'impegno non è sufficiente, bisogna tornare ad essere quel Gubbio più aggressivo e con ritmi più alti. Veniamo da venti giorni in cui ci sono stati pochi allenamenti, ma non deve essere un'alibi: mi aspetto un altro Gubbio al rientro, tutti dobbiamo fare qualcosa in più.

Cosa manca a questo Gubbio? Avevamo preparato due soluzioni, eravamo pronti per affrontare un 4-3-3 o per 3-5-2 e 3-4-2-1. C'è da lavorare, il Gubbio deve e può fare meglio. L'impegno dei ragazzi c'è stato fino al 95', tutti hanno fatto il meglio ma non riusciamo a fare gol perché ci manca convinzione e allora dobbiamo andare a trovarla. Bisogna ritrovare lo spirito battagliero che avevamo all'inizio, dobbiamo tornare a giocare come il Gubbio sa: atteggiamento e impegno non bastano, c'è da fare di piu perché bisogna dare risposte diverse da quelle di oggi".