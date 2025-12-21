Serie B, Virtus Entella-Sudtirol: Chiappella chiede tre punti sotto l'albero di Natale
Diciassettesima giornata del campionato cadetto che va a esaurirsi con uno degli ultimi impegni allo Stadio Comunale di Chiavari tra la Virtus Entella e il Sudtirol, due compagini allineate in classifica in zona playout.
COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA
I liguri arrivano da tre sconfitte consecutive, una delle quali dannevole nel derby contro gli spezzini, stanti dietro in classifica. I ragazzi di mister Chiappella occupano la diciassettesima posizione, ma una vittoria consentirebbe loro di fare un balzo in avanti, uscendo dalle zone infime e distaccandosi proprio dagli avversari odierni, stanti lì a pari punti. Per Natale a Chiavari è richiesto un regalo prezioso sotto l'albero: tre punti che mancano dal primo di novembre.
COME ARRIVA IL SUDTIROL
I tirolesi si trovano esattamente a pari merito con la formazione di casa, anche se la differenza reti premia al momento i ragazzi di mister Castori, i quali non se la stanno passando per nulla bene. Compagine ostica da affrontare che, eccezion fatta per la gara di Venezia, prova a rimanere in partita fino alla fine: lo dimostrano sia i "soli" diciannove gol incassati (meno delle competitor) che i tanti pareggi adunati (nove, di cui cinque nelle ultime sei sfide). Al contempo, i tre punti sono caduti in disuso siccome l'ultimo successo risale addirittura a fine settembre, nella gara casalinga contro la Reggiana. Ancora a secco lontano da casa.