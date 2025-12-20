Spalletti incarta Gasp, 3 punti Champions per la Juve: Conceiçao e Openda castigano la Roma

Prova di forza della Juventus, che vince lo scontro diretto per la Champions League contro la Roma. Vincono e convincono i bianconeri, grazie alle reti di Conceiçao e Openda (primo gol in Serie A). Inutile per Gasperini la rete di Baldanzi, buona sola per accorciare le distanze. Spalletti incarta Gasperini, allo Stadium finisce 2-1.

Quello che ci aspettavamo

Fin dai primi minuti il copione della partita è quella facilmente pronosticabile: duelli a tutto campo. La Roma prova a fare di più la partita rispetto alla Juventus, ma l'equilibrio regna a lungo. Perché nessuna delle due riesce a venire fuori dalla situazione della parità numerica, in nessun modo. A parte qualche piccola folata, corale per i bianconeri e dei singoli in casa Roma.

Equilibrio e crescita

L'intensità in campo è massima, sia da un lato che dall'altro. Ma le occasioni latitano. Ci prova Dybala con un tiro che impegna il giusto Di Gregorio. Openda, preferito a David, è molto applicato ma manca un paio di volte la zampata. Pellegrini fa come Dybala e calcia da fuori, ma il portiere bianconero è ancora attento. L'unica, vera palla-gol ce l'ha Conceiçao nel finale: bravo nel dribbling, ma la conclusione è centrale ed esalta Svilar.

La fiammata di Conceiçao

Quando il primo tempo pare destinato a chiudersi a reti bianche, arriva il gol del vantaggio della Juventus. Ci pensa Conceiçao al 44: grande assist di Cambiaso di tacco e sinistro vincente dell'ex Porto per l'1-0 bianconero. A riposare si va dunque con i bianconeri avanti nel punteggio.

Gasp cambia la Roma, ma la Juve gioca meglio

La rete dell'1-0 dà nuova linfa alla Juventus per il secondo tempo. E infatti la fase centrale della partita è di marca bianconera. Anche quando Gasp cambia la Roma, inserendo Bailey, Baldanzi e Ferguson tra il 53' e il 55'. Yildiz con una grande giocata va a un passo dal gol, Cambiaso calcia da fuori e trova super-Svilar. All'ora di gioco Spalletti perde Conceiçao per un problema fisico, idem Gasperini al 73' con Bailey, la cui partita dura appena un'ora. Fuori anche Bremer, tanto imperioso quanto stremato. E l'intensità resta così alta.

Secondo e terzo gol

Così alta che negli ultimi venti minuti c'è un'altra partita. Perché al 70' la Juventus trova il raddoppio con Openda, alla prima gioia in Serie A, su assist intelligentissimo di McKennie sotto porta. E ormai il risultato pare in cassaforte. Macché. Cinque minuti dopo Ferguson calcia da fuori, Di Gregorio respinge sul piede di Baldanzi e quest'ultimo riporta a uno i gol di differenza tra le due squadre. Nel finale la Roma tenta l'assedio, senza mai essere pericolosa. Anzi, è la Juventus che sfiora il tris con Yildiz: solo palo. Ma il succo non cambia: finisce 2-1 e per Spalletti è una grande prova di forza contro Gasperini.